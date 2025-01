Decisión de Biden de bloquear venta de U.S. Steel genera incertidumbre a los trabajadores

Al hacer su oferta de casi 15.000 millones de dólares por la histórica siderúrgica con sede en Pittsburgh, Nippon Steel prometió invertir 2.700 millones de dólares en las envejecidas operaciones de altos hornos de U.S. Steel en Gary, Indiana, y en el Mon Valley, un grupo de comunidaes en Pensilvania. También se comprometió a no reducir la capacidad de producción en Estados Unidos durante la próxima década sin antes obtener la aprobación del gobierno estadounidense.

“Iban a invertir en el Valle”, dijo Jason Zugai, técnico operativo y vicepresidente del sindicato local de United Steelworkers en una planta de U.S. Steel en el Mon Valley. “Se comprometieron a 10 años sin despidos. No tendremos esos compromisos de nadie más”.

Perder el acuerdo Nippon-U.S. Steel “será un desastre para Pensilvania”, dijo Gordon Johnson, quien sigue las acciones de U.S. Steel en Wall Street como fundador de GLJ Research. “Realmente no entiendo. Esto no es en interés de los trabajadores. No es en interés de los accionistas de U.S. Steel”.