Cómo hablar con las personas mayores sobre las estafas

Una página del sitio web del Consejo Nacional sobre la Vejez en esta imagen del jueves 9 de noviembre de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Peter Morgan)

CONOCE CUÁLES SON LAS ESTAFAS QUE SE ENFOCAN COMÚNMENTE EN LOS ANCIANOS

Saber qué estafas se utilizan con más frecuencia en contra de los ancianos puede resultar útil.

Dos de las más comunes son la estafa de los “abuelos” y las románticas, dijo Kathy Stokes, directora de prevención de fraude de la AARP, una asociación civil no lucrativa que aboga por los derechos de los jubilados en Estados Unidos.

La estafa de los abuelos es cuando alguien recibe una llamada telefónica de alguien que se hace pasar por un nieto y le pide dinero para salir de un problema. El primer paso para no caer en este fraude es llamar a otros familiares antes de tomar cualquier acción, recomienda la FTC.

En cuanto a las estafas románticas, la FTC informó que las personas perdieron 1.300 millones el año pasado. Los estafadores por lo general se ponen en contacto con las personas a través de las redes sociales y luego trasladan la conversación a otras aplicaciones como WhatsApp o Google Chat.

“Muchos adultos mayores ingresan ahora al mundo de las citas por internet, mantienen muchas conversaciones en línea, tienen muchas citas —pero eso los lleva hacia estafadores que luego los convencen de que les den dinero y lo transfieran al extranjero”, explicó Waterman.

Lo que comienza como una simple conversación se convierte en una repentina conexión romántica. Pero luego la persona les pide dinero porque les pasó algo y necesitan ayuda. Según la FTC, las mentiras más comunes de los estafadores incluyen: “Yo o alguien cercano a mí estamos enfermos, heridos o en la cárcel” y “Puedo enseñarte a invertir”.

Otras estafas comunes son las de inversión, las de soporte técnico y las de suplantación de identidad. Puede leer más sobre ellas en el sitio web de la FTC.

TENGA CONVERSACIONES CONSTANTES SOBRE ESTAFAS

Una de las mejores maneras de crear conciencia sobre las estafas es hablar sobre ellas. Para mantener seguros a los adultos mayores de la familia, Waterman recomienda que las familias hablen sobre las estafas con más frecuencia en su vida diaria.

“Me encanta la idea de sentarme a la mesa y hablar sobre (estafas) y que se vuelva más común”, dijo Waterman.

Goldstein dijo que su madre sabe usar la tecnología bastante bien y han tenido muchas conversaciones sobre las estafas por correo electrónico. Sin embargo, ella nunca se había encontrado con el tipo de estafa que sufrió durante el verano.

Debido a que sintió una sensación de urgencia, no se comunicó con su hijo antes de llamar al estafador. Goldstein cree que de haberlo hecho no habría perdido dinero.

Es una práctica común entre los estafadores hacer que las víctimas sientan que deben actuar de inmediato, dejándolos más vulnerables a creer una historia que podría no parecer plausible si no estuvieran bajo presión. Si conversa sobre estafas con sus familiares, es importante resaltar el aspecto de la prisa en las prácticas fraudulentas.

INFORME, NO IMPONGA

Cuando sostenga conversaciones complicadas, es mejor adoptar un enfoque informativo en lugar de un tono autoritario. Como los padres o abuelos tienen mucha experiencia en otros temas de la vida, si se aborda una conversación imponiendo ideas, podría no tener el mejor efecto.

Cuando Stokes platica con su madre sobre las estafas, aborda la conversación diciendo que escuchó sobre un nuevo tipo de estafa y le hace preguntas como “¿Qué piensas sobre esto?” en lugar de utilizar un lenguaje como: “Oye, mamá: Existe esta estafa; no caigas en ella”.

Waterman también recomienda que se mantengan conversaciones en familia, incluidos los miembros más jóvenes, y que se asegure de dejar en claro que las estafas se dirigen a todos, sin importar su edad.

“Se trata de permanecer alerta como unidad familiar y no desafiar a ese adulto mayor, sino simplemente explicarle que (las estafas) se están volviendo más sofisticadas”, dijo Waterman.

Si busca guías para evitar estafas dirigidas a adultos mayores, puede encontrar varias de ellas en el sitio web del Consejo Nacional sobre la Vejez.

TENGA EMPATÍA SI CAEN EN UNA ESTAFA

Si un miembro de su familia ya perdió dinero en una estafa, Stokes recomienda abordar la conversación con mucha empatía.

“Tendemos a culpar a la víctima”, explicó Stokes. “Cuando te encuentres con otro adulto en tu vida que se ha visto afectado por una estafa, comprende que eso es un delito”.

Stokes anima a la gente a pensar en los estafadores como grupos organizados con muchos recursos, y no una persona cualquiera que llama desde el sótano de la casa de su madre. Stokes dice que la gente debería pensar en este tipo de crímenes como lo hace con los demás y, por tanto, tener empatía con las víctimas.

DISCUTA UN PLAN EN CASO DE QUE SE TOPEN CON UN ESTAFADOR

Días después de la estafa, la madre de Goldstein le contó a su hijo lo sucedido.

“Ella estaba muy triste y yo le dije ‘¿Mamá, por qué no me llamaste?’”, dijo Goldstein, quien se sintió frustrado por la situación.

Parte de la frustración de Goldstein provino del hecho de que tenía un sistema con su madre mediante el cual ella lo llamaría si alguna vez sentía que algo andaba mal. No obstante, también se sintió mal porque su madre estaba avergonzada por ser una víctima.

Si bien estar en línea ahora es parte de la vida de la mayoría de las personas, los adultos mayores tienen más dificultades para adaptarse a algunos aspectos de internet, lo que puede hacerlos más vulnerables, dijo Waterman.

“Los adultos mayores han sido arrojados al mundo virtual durante la (pandemia de) COVID sin ninguna capacitación de alfabetización digital o navegación en general”, refirió Waterman.

Para combatir la ansiedad y brindar información sobre estafas, la AARP tiene una Línea de Ayuda de Alerta de Fraude. Esta línea de ayuda orienta a las personas que están preocupadas de ser estafadas y brinda apoyo emocional a quienes ya han experimentado un fraude.

ENSEÑE A LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA A DENUNCIAR UNA ESTAFA

Si usted o un miembro de su familia es víctima de una estafa, denunciarla es una buena práctica. Puede reportar una estafa en el sitio web de la FTC.

