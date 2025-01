Cómo el eliminar facturas médicas en mora de informes de crédito podría ayudar a los consumidores

La CFPB dice que su medida dará a millones de consumidores un mayor acceso a préstamos y conducirá a la aprobación de aproximadamente 22.000 hipotecas adicionales al año. Los estadounidenses con facturas médicas pendientes de pago podrían ver su puntuación crediticia incrementarse unos 20 puntos en promedio, según la oficina.

La norma también se redactó para aumentar las protecciones a la privacidad y ayudar a evitar que los cobradores de deudas utilicen el sistema de informes crediticios para forzar a las personas a pagar facturas que no deben. La CFPB ha descubierto que frecuentemente los consumidores reciben facturas inexactas o se les pide que paguen facturas que deberían haber sido cubiertas por seguros o programas de asistencia financiera.

Más aún, a los prestamistas se les prohibirá utilizar información sobre dispositivos médicos —tales como prótesis de extremidades— para hacer que sirvan como garantía de un préstamo y estén sujetos a embargo, según el anuncio de la CFPB.

Las organizaciones sin fines de lucro en el ámbito de la atención médica están complacidas.

“Esta decisión es una gran noticia para los estadounidenses comunes”, declaró Carrie Joy Grimes, fundadora de WorkMoney, una organización de finanzas personales. “La deuda médica no es un reflejo de que se maneja mal el dinero; cualquiera de nosotros puede sufrir una enfermedad o lesión. Con esta nueva regla, ahora los estadounidenses podrán concentrarse menos en la tensión de tener deudas médicas y más en recuperarse”.

Patricia Kelmar, directora de campañas de atención médica en el Public Interest Research Group de Estados Unidos —una red de organizaciones sin fines de lucro—, señaló que la regla ayudaría a “muchas familias financieramente responsables que han acumulado deuda médica por problemas de salud impredecibles, elevados desembolsos personales, denegaciones de reclamos de seguros y errores de facturación”.

Si bien las facturas médicas altas son comunes en Estados Unidos, incluso para las personas y hogares que cuentan con un seguro, existen formas de obtener alivio.

Primero, determine si cumple los requisitos para recibir atención de beneficencia. La ley federal requiere que los hospitales sin fines de lucro reduzcan o cancelen las facturas de las personas según los ingresos del hogar. Para determinar si usted califica, haga una búsqueda en internet del hospital o proveedor de atención médica junto con la frase “atención de beneficencia” o "política de asistencia financiera”. Dollar For, una organización sin fines de lucro, también ofrece una herramienta simplificada en línea para los pacientes.

Luego apele según las disposiciones de la Ley de Ausencia de Sorpresas, una ley federal que dice que las aseguradoras deben cubrir razonablemente cualquier servicio proporcionado por un proveedor relacionado con atención médica de emergencia y algunos servicios que no son de urgencia sin importar si dicho proveedor no está en la red de su seguro de salud. Si le cobran más de lo que está acostumbrado o de lo que prevé cuando recibe servicios dentro de la red, esa factura podría ser ilegal.

Asimismo, es importante que siempre pida una factura detallada. La facturación médica es notoriamente complicada y está llena de errores. Una factura detallada incluye los códigos de facturación de toda la atención recibida. Si hay algo que no coincide entre esos códigos y la atención brindada, impugnar su factura puede generar cambios.

Otra manera de abordarlo que también puede ayudarle es comparar la factura con las estimaciones de las compañías de seguros sobre cargos justos por los servicios. Si el precio que le cobraron es mayor que el promedio, es posible que le reduzcan los costos. Incluso podría denunciar al proveedor ante un tribunal de reclamos menores por la discrepancia, o informarle que usted tiene argumentos para hacerlo.

Por último, compare siempre la “explicación de beneficios” de su compañía de seguros con la factura. La factura del hospital debe coincidir con la explicación de los costos que están cubiertos y los que no. Si no es así, usted tiene otra razón para no pagar y para solicitarle al proveedor que primero trabaje más con su compañía de seguros.

Incluso después de tomar estos pasos, siempre puede apelar las reclamaciones de gastos médicos con su compañía de seguros si cree que hay alguna razón por la que las facturas deberían estar cubiertas en su totalidad o más de lo que la compañía decidió inicialmente. También puede comunicarse con el comisionado de seguros de su estado para obtener apoyo.

