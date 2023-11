Comisión de UE extiende uso de herbicida glifosato por 10 años más

ARCHIVO - Bidones del herbicida Roundup en una estantería en San Francisco, 24 de febrero de 2019. La Unión Europea autoriza el empleo del herbicida glifosato durante 10 años más ante la falta de acuerdo de sus miembros, Bruselas, jueves 16 de noviembre de 2023. (AP Photo/Haven Daley, File) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.