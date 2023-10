Claudia Goldin gana el Nobel de Economía por sus estudios sobre las mujeres en el mercado laboral

AFP or licensors

ARCHIVO - Exhibición de la medalla Nobel de fisiología o medicina otorgada a Charles M. Rice, 8 de diciembre de 2020, en Nueva York. La Fundación Nobel dijo el viernes 15 de setiembre de 2023 que ha elevado el monto de los premios Nobel este año a 11 millones de coronas suecas (986.270 dólares). (Angela Weiss/Pool Foto via AP, File) AFP or licensors

Goldin no ofrece soluciones, pero su investigación permite a los legisladores abordar el arraigado problema, indicó Randi Hjalmarsson, miembro del comité del premio.

“Ella explica el origen de la brecha, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo varía con la fase de desarrollo. Y por lo tanto, no hay una única medida”, dijo Hjalmarsson. “Es una cuestión política complicada porque si uno no conoce el motivo subyacente, una medida concreta no funciona”.