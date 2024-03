China: fabricante de productos electrónicos Xiaomi presenta su auto eléctrico

Visitantes contemplan el auto eléctrico Xiaomi SU7 en exhibición en el salón Xiaomi en Beijing, 26 de marzo de 2024. Xiaomi, un conocido fabricante de productos electrónicos de consumo en China, se suma al concurrido boom de los autos eléctricos con un sedán de aspecto deportivo y alta tecnología. (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved