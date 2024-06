China apunta a los ganaderos europeos, no a sus automotrices, en respuesta a aranceles UE

Compradores pasan junto a productos españoles de carne de cerdo en un supermercado en Beijing, el martes 18 de junio de 2024. El gobierno chino ha apuntado a los ganaderos europeos en lugar de a las automotrices alemanas, al abrir una investigación sobre importaciones de cerco en la Unión Europea, apenas unos días después de que la UE anunciara sus planes de imponer aranceles provisionales a los vehículos eléctricos de fabricación china. (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved