Cerveceros buscan contrarrestar efecto del cambio climático sobre la materia prima

El cervecero Scott Peterson retira grano gastado de un tonel de mosto al elaborar cerveza tipo Pilsner en la cervecería Von Ebert en Portland, Oregon, 22 de octubre de 2023. La cervecera artesanal depende del lúpulo que recibe desde Europa, pero el grano se ha visto afectado por los veranos secos y calurosos de los últimos años. Por eso, algunos investigadores trabajan en lograr variedades de lúpulo capaces de soportar mejor el calor del verano. (AP Foto/Amanda Loman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.