Canciller alemán visita China en medio de tensiones comerciales y diferencias por guerra en Ucrania

ARCHIVO - El canciller alemán Olaf Scholz sonríe a su llegada a la Conferencia de Líderes del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) en el Palacio del Parlamento, en Bucarest, Rumania, el 6 de abril de 2024. (AP Foto/Andreea Alexandru, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved