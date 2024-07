Boeing anuncia la compra de Spirit AeroSystems por 4.700 millones de dólares en acciones

ARCHIVO - Un avión Boeing 737 Max se prepara para aterrizar en el Boeing Field tras un vuelo de prueba en Seattle, el 30 de septiembre de 2020. Boeing anunció el domingo 30 de junio de 2024 que planeaba de comprar Spirit AeroSystems por 4.700 millones de dólares en una operación en acciones. (AP Foto/Elaine Thompson, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved