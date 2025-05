Bill Gates promete su fortuna restante a la Fundación Gates, que cerrará en 20 años

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

"Es emocionante tener tanto para poder destinar a estas causas", dijo Gates en una entrevista con The Associated Press.

Además de los 100.000 millones de dólares que ha gastado desde su creación hace 25 años, la fundación ha dirigido investigaciones científicas, ayudado a desarrollar nuevas tecnologías y fomentado asociaciones a largo plazo con países y empresas.

Aproximadamente el 41% del dinero de la fundación hasta ahora ha venido de Warren Buffett y el resto de la fortuna que Gates hizo en Microsoft.

Iniciada por Bill Gates y Melinda French Gates en 2000, la fundación desempeña un papel significativo en la configuración de la política de salud mundial y ha creado un nicho especial al asociarse con empresas para reducir el costo de los tratamientos médicos para que los países de ingresos bajos y medios puedan solventarlos.

"El trabajo de la fundación ha tenido un impacto mucho mayor del que esperaba", comentó Gates, llamándolo su segunda y última carrera.

La influencia de la fundación en la salud global —desde la Organización Mundial de la Salud hasta las agendas de investigación— es tanto una medida de su éxito como un imán para las críticas. Durante años, los investigadores se han preguntado por qué una familia adinerada debería tener tanta influencia sobre cómo el mundo mejora la salud de las personas y responde a las crisis.

Gates dijo que, como cualquier ciudadano privado, puede elegir cómo gastar el dinero que gana y ha decidido hacer todo lo posible para reducir las muertes infantiles.

"¿Es eso algo malo? ¿No es una causa importante? La gente puede criticarlo", manifestó, pero la fundación se mantendrá en su trabajo de salud global.

The Associated Press recibe apoyo financiero de la Fundación Gates para la cobertura de noticias en África, y para la cobertura de noticias sobre mujeres en la fuerza laboral y las legislaturas estatales de la organización de Melinda French Gates, Pivotal Ventures.

La métrica más preciada de la fundación es la reducción de las muertes infantiles por causas prevenibles a casi la mitad entre 2000 y 2020, según cifras de Naciones Unidas. El CEO de la fundación, Mark Suzman, es cuidadoso al decir que no se atribuyen el mérito de este logro. Pero cree que tuvieron un papel "catalizador", por ejemplo, al ayudar a entregar vacunas a los niños a través de Gavi, la alianza de vacunas que ayudaron a crear.

La fundación todavía tiene numerosos objetivos: erradicar la polio, controlar otras enfermedades mortales, como la malaria, y reducir la desnutrición, que hace a los niños más vulnerables a otras enfermedades.

Gates espera que al gastar para abordar estos problemas ahora, los donantes adinerados sean libres de abordar otros problemas más adelante.

La Fundación Gates había planeado cerrar dos décadas después de la muerte de Gates, lo que significa que el anuncio de hoy adelanta significativamente ese calendario. Gates planea seguir involucrado, aunque a los 69 años, reconoció que podría no tener voz.

En sus dos décadas restantes, la fundación mantendrá un presupuesto de alrededor de 9.000 millones de dólares al año, lo que representa una estabilización desde su crecimiento casi anual desde 2006, cuando Buffett comenzó a donar.

Suzman espera que la fundación enfoque su atención en las principales prioridades.

"Tener ese horizonte de tiempo y los recursos solo nos impone una carga aún mayor para decir: '¿Estás realmente poniendo tus recursos, tu dedo, en lo que van a ser las apuestas más grandes y exitosas en lugar de dispersarlo demasiado?'", dijo Suzman, lo que reconoció estaba creando incertidumbre incluso dentro de la fundación sobre qué programas continuarían.

Grandes cambios precedieron al 25º año de la fundación.

En 2021, Melinda French Gates y Bill Gates se divorciaron, y Buffett renunció como fideicomisario de la fundación. Reclutaron una nueva junta de fideicomisarios para ayudar a gobernar la fundación, y en 2024, French Gates se fue para continuar trabajando en su propia organización.

French Gates dijo que decidió renunciar en parte para centrarse en contrarrestar el retroceso de los derechos de las mujeres en Estados Unidos. En el evento ELLE Women of Impact en Nueva York en abril, dijo que quería dejar la fundación en un punto alto.

"Confiaba mucho en Mark Suzman, el actual CEO", expresó. "Teníamos una junta en su lugar que ayudé a establecer, y conocía sus valores".

Incluso cuando la gobernanza de la fundación se estabiliza, el camino por delante parece difícil. Los conflictos persistentes en Ucrania y Gaza, la agitación económica global y los recortes a la ayuda exterior pronostican menos recursos para la salud y el desarrollo global.

"La mayor incertidumbre para nosotros es la generosidad que se destinará a la salud global", dijo Gates. "¿Seguirá disminuyendo como lo ha hecho en los últimos años o podemos llevarla de nuevo a donde debería estar?"

Incluso enfrentando estos obstáculos, Gates y la fundación hablan, como suelen hacerlo, con optimismo, señalando las innovaciones que han financiado o las formas en que han ayudado a reducir el costo de la atención a la salud.

"Es increíble idear estas cosas de bajo costo y trágico si no podemos llevarlas a todos los que las necesitan", dijo Gates. "Así que requerirá renovar ese compromiso de aquellos que están bien para ayudar a los que más lo necesitan".

La cobertura de The Associated Press sobre filantropía y organizaciones sin fines de lucro recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. Para toda la cobertura de filantropía de AP, visite https://apnews.com/hub/philanthropy

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

