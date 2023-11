Biden dice que su objetivo en la reunión con Xi es que la comunicación EEUU-China se estabilice

El presidente Joe Biden habla con el gobernador de California Gavin Newsom y su esposa Jennifer; la alcaldesa de San Francisco, London Breed, y el representante demócrata Kevin Mullin el martes 14 de noviembre de 2023, a la llegada del mandatario al Aeropuerto Internacional de San Francisco para participar en la cumbre del APEC. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved