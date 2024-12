Biden decidirá sobre la adquisición de US Steel tras el desacuerdo de panel influyente

Tanto Biden como el presidente electo Donald Trump han cortejado a los trabajadores sindicalizados de U.S. Steel y prometieron bloquear la adquisición ante preocupaciones sobre la propiedad extranjera de una empresa insignia estadounidense. Sin embargo, el riesgo económico es renunciar a las posibles inversiones de Nippon Steel en las fábricas y mejoras que podrían ayudar a preservar la producción de acero dentro de Estados Unidos.

Según los términos de la propuesta de acuerdo en efectivo de 14,9 mil millones de dólares, U.S. Steel mantendría su nombre y su sede en Pittsburgh, donde fue fundada en 1901 por J.P. Morgan y Andrew Carnegie. Se convertiría en una subsidiaria de Nippon Steel, y la empresa combinada estaría entre los tres principales productores de acero del mundo, según cifras de 2023 de la Asociación Mundial del Acero.

Biden, respaldado por los United Steelworkers, dijo a principios de este año que era “vital que (U.S. Steel) siga siendo una empresa estadounidense de acero de propiedad y operación doméstica”.

Trump también se opuso a la adquisición y prometió a principios de este mes en su plataforma Truth Social “bloquear este acuerdo”. Propuso revivir la decaída fortuna de U.S. Steel “a través de una serie de incentivos fiscales y aranceles”.

El sindicato de trabajadores del acero cuestiona si Nippon Steel mantendrá los empleos en las plantas sindicalizadas, cumplirá con los beneficios negociados colectivamente o protegerá la producción de acero estadounidense de las importaciones extranjeras baratas.

“Nuestro sindicato ha estado pidiendo un escrutinio gubernamental estricto de la venta desde que se anunció. Ahora depende del presidente Biden determinar el mejor camino a seguir”, dijo en un comunicado el lunes David McCall, presidente de los trabajadores del acero. “Seguimos creyendo que eso significa mantener a U.S. Steel de propiedad y operación doméstica”.

Nippon Steel y U.S. Steel han llevado a cabo una campaña de relaciones públicas para ganarse a los escépticos.

U.S. Steel dijo en un comunicado el lunes que el acuerdo “es, con mucho, la mejor manera de asegurar que U.S. Steel, incluidos sus empleados, comunidades y clientes, prospere en el futuro”.

Nippon Steel dijo el martes que CFIUS le había informado que había referido el caso a Biden, y le instó a “reflexionar sobre los grandes esfuerzos que hemos realizado para abordar cualquier preocupación de seguridad nacional que se haya planteado y los compromisos significativos que hemos asumido para hacer crecer U. S. Steel, proteger los empleos estadounidenses y fortalecer toda la industria del acero estadounidense, lo que mejorará la seguridad nacional estadounidense”.

“Estamos seguros de que nuestra transacción debería y será aprobada si se evalúa justamente por sus méritos”, dijo en un comunicado.

Un número creciente de conservadores ha respaldado públicamente el acuerdo, mientras Nippon Steel comenzó a ganarse a algunos miembros y funcionarios del sindicato de trabajadores del acero en áreas cercanas a sus altos hornos en Pensilvania e Indiana. Muchos partidarios dijeron que Nippon Steel tiene una hoja de balance financiero más sólida que su rival Cleveland-Cliffs para invertir el efectivo necesario para modernizar los altos hornos de U.S. Steel.

Nippon Steel se comprometió a invertir 2,7 mil millones de dólares en instalaciones representadas por United Steelworkers, incluidos los altos hornos de U.S. Steel, y prometió no importar planchones de acero que competirían con los altos hornos.

También se comprometió a proteger a U.S. Steel en asuntos comerciales y a no despedir empleados ni cerrar plantas durante el término del acuerdo laboral básico. A principios de este mes, ofreció bonos de cierre de 5.000 dólares a los empleados de U.S. Steel, un gasto de casi 100 millones de dólares.

Nippon Steel también dijo que estaba mejor posicionado para ayudar al acero estadounidense a competir en una industria dominada por los chinos.

La venta propuesta llegó durante una marea de renovado apoyo político para reconstruir el sector manufacturero de Estados Unidos, una campaña presidencial en la que Pensilvania fue un campo de batalla clave, y un largo período de aranceles proteccionistas estadounidenses que los analistas dicen ha ayudado a revitalizar el acero doméstico.

Presidido por la secretaria del Tesoro Janet Yellen, CFIUS examina acuerdos comerciales entre empresas estadounidenses e inversores extranjeros y puede bloquear ventas o forzar a las partes a cambiar los términos de un acuerdo para proteger la seguridad nacional.

El Congreso amplió significativamente los poderes del comité a través de la Ley de Modernización de la Revisión del Riesgo de Inversión Extranjera de 2018, conocida como FIRRMA.

En septiembre, Biden emitió una orden ejecutiva ampliando los factores que el comité debería considerar al revisar los acuerdos, como cómo impactan en la cadena de suministro de Estados Unidos o si ponen en riesgo los datos personales de los estadounidenses.

Nippon Steel tiene fábricas en Estados Unidos, México, China y el sureste asiático. Suministra a los principales fabricantes de automóviles del mundo, incluido Toyota Motor Corp., y fabrica acero para ferrocarriles, tuberías, electrodomésticos y rascacielos.

___

Levy reportó desde Harrisburg, Pensilvania. La periodista de The Associated Press Fatima Hussein contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press