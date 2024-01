Biden acelera plan de condonación de préstamos estudiantiles

ARCHIVO - El presidente Joe Biden habla sobre la condonación de préstamos estudiantiles en la Casa Blanca, 4 de octubre de 2023. El gobierno de Biden empezará a cancelar algunos préstamos estudiantiles en febrero bajo el plan SAVE, que originalmente debía entrar en vigencia en julio, se informó el viernes 12 de enero de 2024. (AP Foto/Evan Vucci, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved