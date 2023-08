Autoridades remiten al FBI casos de pasajeros revoltosos en vuelos

ARCHIVO - En esta foto del 9 de marzo de 2921, un avión aterriza en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, Utah. Autoridades federales dijeron el martes 8 de agosto de 2023 que han pedido al FBI que estudie la posibilidad de presentar cargos criminales contra una veintena de pasajeros de aviones acusados de provocar alborotos en vuelos. (AP Foto/Rick Bowmer, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved