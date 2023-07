Automotrices se unen para construir red de carga para vehículos eléctricos

La iniciativa busca estimular el uso de vehículos eléctricos y disipar temores de que no habrá cargadores para viajes de larga distancia.

Las compañías no divulgaron la cifra exacta de estaciones ni los montos exactos de la iniciativa. Si bien dijeron que la primera estación estará lista antes del verano del año entrante, no revelaron cuánto tiempo calculan que les tardará construir todo el sistema.

“Las partes han acordado no divulgar las cifras exactas de inversión en este momento, pero las siete empresas automotrices fundadoras tienen la intención de trabajar como iguales para asegurar el éxito del emprendimiento conjunto”, expresaron las compañías en un comunicado por escrito en respuesta a preguntas de The Associated Press. “Como se podrán imaginar una red de cargadoras eléctricas de alta potencia a esta escala requiere una inversión multimillonaria”.