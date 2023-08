¿Asistirás a la universidad en EEUU? Esto es lo que deberías saber sobre los préstamos estudiantiles

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

El primer paso es llenar la FAFSA. Tendrás que responder preguntas sobre la contribución financiera de tu familia y otras preguntas que ayudarán a determinar si cumples los requisitos para recibir ayuda financiera federal o estatal, y qué préstamos puedes solicitar. Deberás completar la solicitud cada año.

Cathy Mueller, directora ejecutiva de Mapping Your Future (Planeando tu Futuro), una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas a acceder a la educación superior, recomienda agotar todas las opciones posibles de financiamiento para reducir la cantidad que necesitas pedir prestada.

Si quieres solicitar becas para financiar tu educación universitaria, puedes consultar el directorio de búsqueda de becas en el sitio web de College Board, una organización sin fines de lucro que conecta a estudiantes con oportunidades universitarias.

Mientras completas la FAFSA, Mueller recomienda que calcules la cantidad que necesitarás pedir prestada para toda tu carrera universitaria, pero también que seas realista acerca de lo que podrás reembolsar.

Una herramienta que te puede ayudar es el asistente de Deuda/Salario de Mapping Your Future, una calculadora interactiva que ayuda a determinar cuánto puedes pedir prestado en función de tus ganancias estimadas futuras.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS MÁS IMPORTANTES A SABER?

En años anteriores, la FAFSA se abría el 1 de octubre. Este año, el gobierno realiza cambios importantes y la solicitud estará disponible en diciembre, aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta. Por lo general la FAFSA se cierra el siguiente junio.

Una vez que la solicitud esté abierta, tienes que verificar la fecha límite de tu estado para solicitar ayuda financiera estatal. Dado que la ayuda financiera se otorga por orden de recepción de las solicitudes, debes presentar la tuya lo antes posible para tener derecho tanto a las subvenciones federales como a las estatales.

Para los créditos estudiantiles privados, el cronograma es diferente. Los prestamistas privados requieren que tengas un comprobante de inscripción, por lo que los expertos recomiendan que presentes la solicitud un par de meses antes de la fecha de vencimiento del pago de la matrícula.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS PRÉSTAMOS FEDERALES PARA ESTUDIANTES Y LOS PRÉSTAMOS PRIVADOS?

Los préstamos estudiantiles federales están respaldados por el gobierno y los créditos privados provienen de bancos, cooperativas de crédito u otras instituciones privadas.

En general, los préstamos federales para estudiantes ofrecen tasas de interés más bajas y mayores oportunidades para planes de pago asequibles, tales como la Condonación de Préstamos por Servicio Público o los diferentes planes de pago con base en tus ingresos.

Kelly recomienda que los estudiantes traten de usar sólo préstamos estudiantiles federales, aunque existen límites a lo que se presta.

“Lo más probable es que los créditos privados le cuesten más a un estudiante durante la vigencia del préstamo”, señaló.

Los créditos privados tienen un conjunto diferente de requisitos y procesos de solicitud.

¿Y SI RECIBO MÁS DINERO DEL QUE NECESITO?

Se recomienda que calcules la cantidad que necesitarás para cubrir tu educación antes de que aceptes un préstamo estudiantil. Existe la posibilidad de que te ofrezcan un préstamo mayor del que necesitas. Si esto te ocurre, Mueller recomienda que devuelvas el dinero que no requieras, ya que a fin de cuentas es un préstamo y tendrás que reembolsar esa cantidad con intereses.

Si descubres que deseas devolver parte del dinero del crédito estudiantil, comunícate con la oficina de ayuda financiera de tu escuela para iniciar el proceso.

¿QUÉ SON LOS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES CON SUBSIDIO Y SIN SUBSIDIO?

Existen varias opciones diferentes de préstamos estudiantiles federales: préstamos directos subsidiados, préstamos directos no subsidiados, préstamos directos PLUS y préstamos directos de consolidación. Los más comunes son los préstamos directos subsidiados y no subsidiados, que son recibidos por la persona que estudia su carrera universitaria.

El gobierno cubre los intereses de los préstamos subsidiados, que se otorgan a estudiantes con una necesidad económica demostrada. Los préstamos subsidiados tienen cubiertos sus intereses mientras estás en la universidad al menos de medio tiempo, durante seis meses después de graduarte y si cumples los requisitos para un aplazamiento, lo que te permite dejar de hacer pagos temporalmente. Los préstamos sin subsidio están disponibles para la mayoría de los estudiantes, pero estos son los responsables de pagar los intereses.

¿QUÉ DEBERÍA SABER SOBRE LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES?

Los préstamos estudiantiles deben reembolsarse con intereses, que es dinero adicional que pagas por recibir un crédito. El interés de tu préstamo estudiantil depende de tu tipo de préstamo y de cuándo estuvo disponible para que lo usaras por primera vez.

Si tu crédito se desembolsó a partir del 1 de julio de 2023, pero antes del 1 de julio de 2024, tendrás una tasa de interés fija del 5,5%.

¿QUÉ DEBERÍA HACER ANTES DE FIRMAR MI CONTRATO DE PRÉSTAMO ESTUDIANTIL?

Antes de que aceptes una oferta de préstamo estudiantil —sin importar si es federal o privado—, asegúrate de comprender los detalles, enfatizó Betsy Mayotte, presidenta de The Institute of Student Loan Advisors (El Instituto de Asesores de Préstamos Estudiantiles), un organismo sin fines de lucro que ofrece ayuda gratuita a los estudiantes que solicitan préstamos. Lo detalles incluyen cuándo se acumulan los intereses, si estos se capitalizan y si hay cargos por pagos atrasados.

Si leer los detalles por tu cuenta te resulta abrumador, Mayotte recomienda hablar con un asesor de ayuda financiera, ya sea en tu universidad o en otro lugar.

Si te reúnes con un consejero, una buena práctica es acudir con preguntas preparadas sobre los programas de pago para cuando debas comenzar a pagar tu préstamo.

Buenas preguntas para hacerte a ti mismo o a un asesor, según Kelly, incluyen:

1. Si obtengo esta cantidad en préstamo como estudiante de primer año, ¿la tasa será fija durante mis cuatro años (de carrera), o anticipo que voy a necesitar pedir prestado más cada año?

2. ¿Aumentan mis oportunidades de obtener becas para que la cantidad que necesito pedir prestada disminuya?

Si solicitas préstamos estudiantiles federales, es un requisito que completes un curso de asesoramiento de ingreso. Kelly recomienda que prestes especial atención a este proceso y no lo apresures.

¿Y SI TENGO PREGUNTAS SOBRE MI PRÉSTAMO ESTUDIANTIL?

Si tienes preguntas específicas sobre tus préstamos estudiantiles, hay muchos recursos disponibles. Puedes visitar el sitio web de la Ayuda Federal para Estudiantes o contactar a la oficina de ayuda financiera de tu universidad, o a organizaciones comunitarias o sin fines de lucro como Mapping Your Future.

¿CUÁLES SON ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA ADMINISTRAR MIS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES?

Mueller recomienda que lleves un registro de cuánto pides prestado cada año para que tengas una idea de cuánto deberás al final de tu carrera universitaria y a cuánto ascenderán tus pagos mensuales.

Aconseja también que, si trabajas durante la universidad, sopeses pagar parte de los intereses que se acumulan cada año.

“No estás obligado a hacer esos pagos sólo de intereses. Pero si los haces, te ahorrarás dinero a largo plazo”, dijo Mueller.

Los pagos de intereses mientras aún estás en la universidad son generalmente bajos, pero se capitalizan una vez que te gradúas o dejas la escuela, lo que significa que el capital de tu préstamo aumenta y tendrás que pagar intereses sobre los intereses, explicó.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

