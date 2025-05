ASEAN abre cumbre con naciones del golfo Pérsico y China mientras EEUU amenaza con aranceles

La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra; el emir de Qatar el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh; el príncipe heredero de Kuwait, el jeque Sabah Khalid Al Sabah, el primer ministro de Malasia Anwar Ibrahim; el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., el gobernante del emirato de Ras al-Khaimah, el jeque Saud bin Saqr al Qasimi, el sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, el príncipe heredero de Bahréin, Salman bin Hamad al-Khalifa, encadenan sus manos para una foto de grupo en la 2da cumbre del Consejo de Cooperación de ASEAN con el Consejo de Cooperación del Golfo tras la 46ta cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Kuala Lumpur, Malasia, el martes 27 de mayo de 2025. (AP Foto/Vincent Thian) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved