Argentinos le piden al santo Gauchito Gil ayuda y fuerza para sobrevivir a la inflación galopante

Representaciones del santo pagano argentino Gauchito Gil iluminadas por una vela en su santuario en Mercedes, Corrientes, Argentina, el domingo 7 de enero de 2024. Cada 8 de enero, devotos de todo el país visitan ese espacio para pedir o agradecerle por milagros. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas miran los fuegos artificiales, en medio de la lluvia, en el santuario dedicado al santo pagano argentino Gauchito Gil en Mercedes, Corrientes, Argentina, el domingo 7 de enero de 2024. Cada 8 de enero, devotos de todo el país visitan ese espacio para pedir o agradecerle por milagros. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre camina por una carretera cerca del santuario dedicado al santo pagano argentino Gauchito Gil en Mercedes, Corrientes, Argentina, el domingo 7 de enero de 2024. Cada 8 de enero, devotos de todo el país visitan ese espacio para pedir o agradecerle por milagros. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer toca una representación del santo pagano argentino Gauchito Gil en su santuario en Mercedes, Corrientes, Argentina, el domingo 7 de enero de 2024. Cada 8 de enero, devotos de todo el país visitan ese espacio para pedir o agradecerle por milagros. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Figuras del santo pagano argentino Gauchito Gil tiradas en el suelo de su santuario en Mercedes, Corrientes, Argentina, el domingo 7 de enero de 2024. Cada 8 de enero, devotos de todo el país visitan ese espacio para pedir o agradecerle por milagros. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre fuma fuera del santuario dedicado al santo pagano argentino Gauchito Gil en Mercedes, Corrientes, Argentina, el domingo 7 de enero de 2024. Cada 8 de enero, devotos de todo el país visitan ese espacio para pedir o agradecerle por milagros. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre toca una representación del santo pagano argentino Gauchito Gil en su santuario en Mercedes, Corrientes, Argentina, el domingo 7 de enero de 2024. Cada 8 de enero, devotos de todo el país visitan ese espacio para pedir o agradecerle por milagros. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre reza en el santuario dedicado al santo pagano argentino Gauchito Gil en Mercedes, Corrientes, Argentina, el domingo 7 de enero de 2024. Cada 8 de enero, devotos de todo el país visitan ese espacio para pedir o agradecerle por milagros. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Julio Rivero carga una figura del santo pagano argentino Gauchito Gil en su santuario en Mercedes, Corrientes, Argentina, el domingo 7 de enero de 2024. Cada 8 de enero, devotos de todo el país visitan ese espacio para pedir o agradecerle por milagros. (AP Foto/Mario De Fina) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre camina bajo la copiosa lluvia fuera del santuario dedicado al santo pagano argentino Gauchito Gil en Mercedes, Corrientes, Argentina, el domingo 7 de enero de 2024. Cada 8 de enero, devotos de todo el país visitan ese espacio para pedir o agradecerle por milagros. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer mira fuegos artificiales en el santuario dedicado al santo pagano argentino Gauchito Gil en Mercedes, Corrientes, Argentina, el domingo 7 de enero de 2024. Cada 8 de enero, devotos de todo el país visitan ese espacio para pedir o agradecerle por milagros. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas miran los fuegos artificiales, en medio de la lluvia, en el santuario dedicado al santo pagano argentino Gauchito Gil en Mercedes, Corrientes, Argentina, el domingo 7 de enero de 2024. Cada 8 de enero, devotos de todo el país visitan ese espacio para pedir o agradecerle por milagros. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved