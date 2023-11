Argentina sigue con ansiedad la tasa de cambio del dólar tras la victoria electoral de Milei

Javier Milei, candidato presidencial de la coalición La Libertad Avanza, sostiene una imagen de cartón de un billete de 100 dólares con la fotografía de su rostro, durante un evento de cierre de campaña el jueves 16 de noviembre de 2023, en Córdoba, Argentina. (AP Foto/Nicolás Aguilera) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved