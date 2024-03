Apple pagará 490 millones de dólares a accionistas en demanda

ARCHIVO - Vista de un tablero de promoción de iPhone XR mientras un empleado espera clientes en Beijing, 3 de enero de 2019. Apple ha acordado pagar 490 millones de dólares para resolver una demanda colectiva según la cual el CEO engañó a los inversores acerca de una fuerte caída de las ventas de iPhone en China que culminó en una revisión notable de las previsiones de ingresos. El acuerdo preliminar fue presentado el viernes 15 de marzo de 2024 en la corte federal de Oakland, California. (AP Photo/Andy Wong, File) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.