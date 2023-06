AP Fotos: Los buscadores de almejas o, como ellos mismos se llaman, los campesinos del mar de España

Buscadores de almejas trabajan en un estuario de Lourizán, Galicia, en el norte de España, el jueves 20 de abril de 2020. (AP Foto/Alvaro Barrientos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Buscadores de almejas se reúnen en el estuario de Lourizán, antes de iniciar su jornada laboral en Galicia, en el norte de España, el jueves 20 de abril de 2023. (AP Foto/Alvaro Barrientos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mari Carmen Vazquez sostiene un saco de almejas listas para ser enviadas en Lourizán, España, el lunes 17 de abril de 2023. (AP Foto/Alvaro Barrientos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La buscadora de almejas Marisa Crespo muestra las almejas recogidas en el estuario de Lourizán, Galicia, en el norte de España, el miércoles 19 de abril de 2023. (AP Foto/Alvaro Barrientos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La buscadora de almejas Dolores Pazos, de 62 años, pausa un rato mientras quita arena en busca de almejas en el estuario de Lourizán, España, el jueves 20 de abril de 2023. (AP Foto/Alvaro Barrientos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Buscadores de almejas en el estuario de Lourizán, Galicia, en el norte de España, el martes 18 de abril de 2023. (AP Foto/Alvaro Barrientos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Las buscadoras de almejas Bea Moledo, Ana Abreu y Marisol Rodríguez buscan almejas en el estuario de Lourizán, en Galicia, en el norte de España, el martes 18 de abril de 2023. (AP Foto/Alvaro Barrientos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Justa López revisa el tamaño de las almejas en una pequeña fábrica de Lourizán, Galicia, en el norte de España, el lunes 17 de abril de 2023. (AP Foto/Alvaro Barrientos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una buscadora de almejas en el estuario de Lourizán, Galicia, en el norte de España, el miércoles 19 de abril de 2023. (AP Foto/Alvaro Barrientos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved