AP EXPLICA: Cómo afecta la caída del rublo la economía de guerra rusa

Un hombre pasa frente a una casa de cambio en Moscú, 14 de agosto de 2023. El banco central ruso elevó la tasa de interés en 3,5 puntos el martes 15 de agosto de 2023, una medida de emergencia para combatir la inflación y fortalecer el rublo tras la caída de la moneda nacional a su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Ucrania. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko)