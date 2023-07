Amenaza rusa al acuerdo de grano con Ucrania aumenta el temor por seguridad alimentaria global

ARCHIVO - Varias cosechadoras recogen trigo en la localidad de Zghurivka, Ucrania, el 9 de agosto de 2022. Hay una creciente preocupación de que Rusia no amplíe el acuerdo mediado por Naciones Unidas que permite que el grano de Ucrania siga llegando a zonas del mundo que sufren hambre. Ya no hay barcos que se dirijan a los puertos ucranianos del Mar Negro, y las exportaciones de comida se han reducido a un goteo.(AP Foto/Efrem Lukatsky, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved