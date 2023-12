Airbnb paga 621 millones de dólares para resolver causa impositiva en Italia

ARCHIVO - Logo de Airbnb en una pantalla de Ipad en Washington, 8 de mayo de 2021. La plataforma de alquileres a corto plazo Airbnb ha acordado pagar 576 millones de euros (621 millones de dólares) para resolver una prolongada disputa por impuestos impagos en Italia, se informó el viernes 15 de diciembre de 2023.. (AP Foto/Patrick Semansky, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.