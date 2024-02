Agricultores europeos pasan apuros, pero algunos clientes comprensivos no pueden pagar sus productos

Varias personas realizan sus compras en un mercado al aire libre en Fontainebleau, al sur de París, Francia, el 2 de febrero de 2024. Tanto los agricultores como los hogares europeos sufren a causa de múltiples factores, incluyendo la persistente inflación, los elevados tipos de interés y la volatilidad del precio de la energía. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved