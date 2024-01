Agricultores europeos cortan carreteras, la UE responde con una propuesta de ayudas

Una delegación de la asociación de Jóvenes Agricultores Belgas bloquea una autopista entre París y Bruselas en Halle, a las afueras de la capital belga, el martes 30 de enero de 2024, por tercer día seguido. Como otros agricultores de la Unión Europea, reclaman menos burocracia y más dinero por sus productos. (AP Foto/Raf Casert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved