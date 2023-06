Aerolínea india IndiGo comprará 500 aviones a Airbus

El director general de IndiGo, Pieter Elbers, parte inferior izquierda, y el director comercial de Airbus, Christian Scherer, parte inferior derecha, posan para una fotografía junto a otros ejecutivos de las compañías, durante una conferencia de prensa en el Air Show de París, en Le Bourget, al norte de la capital francesa, el lunes 19 de junio de 2023. (AP Foto/Lewis Joly) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.