Adolescentes recurren a la IA para consejos, amistad y "dejar de pensar"

Bruce Perry, de 17 años, muestra las posibilidades de la inteligencia artificial creando un acompañante a través de la IA en Character AI, el 15 de julio de 2025, en Russellville, Arkansas. (AP Foto/Katie Adkins) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Bruce Perry, de 17 años, utiliza Character AI, un generador de chatbot con inteligencia artificial que permite a los usuarios hablar con personales populares como EVE, de la película animada de Disney WALL-E, el 15 de julio de 2025, en Russellville, Arkansas. (AP Foto/Katie Adkins) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Bruce Perry, de 17 años, posa para una fotografía después de hablar de cómo emplea la inteligencia artificial para sus tareas escolares y asuntos personales, el 15 de julio de 2025, en Russellville, Arkansas. (AP Foto/Katie Adkins) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Bruce Perry, de 17 años, muestra su historial en ChatGPT en un café en Russellville, Arkansas, el 15 de julio de 2025. (AP Foto/Katie Adkins) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved