Acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare grita al entrar al corte y se opone a la extradición

No se esperaba que las muestras de resistencia del martes retrasaran de forma significativa el procesamiento de Luigi Nicholas Mangione, acusado del asesinato en Manhattan la semana pasada de Brian Thompson, el jefe de la compañía de seguros médicos más grande de Estados Unidos. Ha surgido poca información nueva sobre su posible motivación, aunque los escritos encontrados en posesión de Mangione insinuaban un vago odio hacia la avaricia corporativa.

Un documento policial obtenido por The Associated Press indicó que en el momento de su arresto, Mangione llevaba un documento escrito a mano en el que expresaba enojo hacia lo que él describía como aseguradoras de salud “parasitarias” y desdén por la avaricia y el poder corporativos.

Él escribió que Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro del mundo y que las ganancias de las grandes corporaciones siguen aumentando mientras que “nuestra esperanza de vida” no lo hace, según el documento.

Los fiscales de Manhattan comenzaron los trámites para llevar a Mangione a Nueva York, pero en una breve audiencia el martes, el abogado defensor Thomas Dickey dijo que su cliente no aceptará la extradición y en su lugar quiere una vista sobre el asunto. A Mangione se le negó la fianza después de que los fiscales dijeran que era demasiado peligroso para ser liberado.

Durante la vista, el acusado miró en su mayoría hacia delante, ocasionalmente mirando papeles, balanceándose en su silla o mirando hacia atrás en la galería.

“No se puede precipitar un juicio en este caso ni en cualquier caso”, dijo Dickey después. “Se presume su inocencia. No olvidemos eso”.

Mangione fue arrestado en Altoona, Pensilvania, unos 370 kilómetros (unas 230 millas) al oeste de la ciudad de Nueva York, después de que un cliente de McDonald’s lo reconociera y notificara a un empleado, dijeron las autoridades.

Funcionarios de la policía de Nueva York han dicho que Mangione llevaba un arma como la que se usó para matar a Thompson y la misma identificación falsa que el tirador sospechoso había utilizado para registrarse en un hostal de Nueva York, junto con un pasaporte y otras identificaciones fraudulentas.

Un funcionario que no estaba autorizado a comentar la investigación públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato dijo que un documento manuscrito de tres páginas encontrado con Mangione incluía una línea en la que afirmaba haber actuado solo.

“A los federales, seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una larga investigación, declaro claramente que no trabajé con nadie”, dijo el documento, según el funcionario.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre mientras caminaba solo hacia un hotel de Manhattan para una conferencia de inversionistas. A partir de un video de vigilancia, los investigadores de Nueva York determinaron que el tirador huyó rápidamente de la ciudad, probablemente en autobús.

Mangione creció en una vida de clubes de campo y privilegios. Su abuelo fue un promotor inmobiliario y filántropo hecho a sí mismo.

“Nuestra familia está conmocionada y devastada por el arresto de Luigi”, dijo la familia de Mangione en un comunicado publicado en redes sociales el lunes por la noche por su primo, el delegado de Maryland Nino Mangione. “Ofrecemos nuestras oraciones a la familia de Brian Thompson y pedimos a la gente que ore por todos los involucrados”.

De enero a junio de 2022, Luigi Mangione vivió en Surfbreak, un espacio de vivienda compartida en el límite de la zona turística de Waikiki en Honolulu. Josiah Ryan, un portavoz del propietario y fundador R.J. Martin, dijo que estaba ampliamente considerado como un “gran tipo”, aunque había lidiado durante mucho tiempo con un dolor de espalda severo que interfería con muchos aspectos de su vida.

Scolforo informó desde Altoona y Hollidaysburg, Pensilvania. Los periodistas de Associated Press Cedar Attanasio y Jennifer Peltz en Nueva York; Michael Rubinkam y Maryclaire Dale en Pensilvania; Lea Skene en Baltimore; Jennifer Sinco Kelleher en Honolulu y John Seewer en Toledo, Ohio, contribuyeron a este despacho.

