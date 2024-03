A pesar de la paridad educativa, persiste la disparidad salarial por género en EEUU

La gerente de marketing Chantel Adams trabaja en su oficina en casa, Durham, Carolina del Norte, 7 de marzo de 2024. Adams dice que no le sorprende que persista la brecha salarial entre hombres y mujeres con el mismo nivel y calidad de educación, o que sea aún más amplia entre mujeres blancas y negras. (AP Foto/Chris Seward) Copyright 2022, The Associated Press. All rights reserved