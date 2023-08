3M acuerda pagar 6.000 millones de dólares para resolver demandas

ARCHIVO - El logo de 3M aparece en una pantalla en la Bolsa de Nueva York, 24 de octubre de 2017. 3M, el jueves 29 de agosto de 2023, ha acordado pagar 6.000 millones de dólares para resolver una serie de demandas iniciadas por personal militar quienes dicen que sufrieron pérdida de audición u otras lesiones graves por utilizar los tapones para oídos fabricados por la empresa. (AP Foto/Richard Drew, File) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.