Negada solicitud de Polanski para reingresar a la Academia

Un año antes la academia había tomado la rara medida de expulsar a Polanski y Bill Cosby, meses después de terminar la membresía del exmagnate del cine Harvey Weinstein. Los tres han sido declarados culpables de abuso sexual.

Polanski apeló la decisión, y en enero de 2019 la academia rechazó su apelación.

La juez de la Corte Superior de Los Angeles Mary Strobel dictó el martes que la academia tenía derecho a expulsar a Polanski, le proporcionó una audiencia justa y le dio un aviso de su expulsión con suficiente antelación. La juez adoptó un fallo tentativo que había emitido previamente el martes como su orden final.

Harland Braun, abogado de Polanski, dijo que el director de 87 años no tiene planes de apelar la decisión de Strobel.

“La membresía de Roman en la academia no vale nada y no desperdiciaremos costos legales para una apelación sin un propósito real”, dijo Braun en un correo electrónico el martes a The Associated Press. “Roman es uno de los más grandes directores en la historia del cine. Su arte sobrevivirá mucho tiempo después de que la academia sea una reliquia olvidada”.

Los directivos de la academia no respondieron de inmediato a una solicitud de declaraciones. En 2019, la academia dijo en un comunicado que “los procedimientos tomados para expulsar al señor Polanski fueron justos y razonables”.

Polanski, que ganó el Oscar al mejor director por “The Pianist” (“El pianista”) en 2003, sigue fugitivo tras declararse culpable de tener sexo con una menor de edad en 1977 y de huir de Estados Unidos al año siguiente. Ha vivido en Europa desde entonces.

Había sido miembro de la academia casi medio siglo al momento de su expulsión, y sus películas han sido nominadas a 28 Oscar en conjunto.

Pero por mucho tiempo fue uno de los miembros más controversiales de la organización. En la ceremonia de 2003, cuando ganó su primer Premio de la Academia, recibió una ovación de pie, pero no estuvo en la gala. Previamente había sido nominado por el guion adaptado de “Rosemary’s Baby” (“El bebé de Rosemary”) y la dirección de “Chinatown” (“Barrio Chino”) y “Tess” (“El sacrificio de Tess”).

La salida de Polanski de la academia significa que no puede votar por nominados o ganadores, pero él y sus películas todavía pueden ganar Oscar.

Después de expulsar a Weinstein, la academia implementó estándares de conducta revisados para sus 8.400 miembros. Los estándares indican que la organización no es un lugar para “personas que abusan de su estatus, su poder o su influencia de una manera que viole los estándares de la decencia”.

Estos estándares permiten que la junta de la academia suspenda o expulse a aquellos que violan su código de conducta o “ponen en riesgo” la integridad de la organización.

