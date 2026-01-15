NBA y FIBA avanzan con planes para nueva liga en Europa, pero llevará tiempo asegura Silver

El alero de los Grizzlies de Memphis Jaren Jackson Jr. lanza el balón ante el Magic de Orlando en Berlín, Alemania el jueves 15 de enero del 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

Silver habló antes del partido entre Memphis y Orlando en Berlín, el primero de dos Juegos de la NBA en Europa; los Grizzlies y el Magic se volverán a enfrentar el domingo, pero ahora en Londres. Para Silver hablar sobre la noción de la nueva liga largamente planeada en Alemania tenía mucho sentido, dado que esa nación actualmente ostenta los títulos de la Copa del Mundo y EuroBasket.

"Somos el deporte de más rápido crecimiento en este país", dijo Silver. "Hay, en esencia, una era dorada, diría yo, del deporte… Los Juegos Olímpicos de 1936 aquí en Berlín, fue cuando el baloncesto se introdujo por primera vez en el movimiento olímpico. De hecho, James Naismith vino aquí a Berlín para esos juegos y supuestamente lanzó la pelota para el salto inicial de los. Así que, hay una larga historia aquí."

La pregunta más importante es cuál será el futuro del juego en Alemania y en toda Europa. El impacto de las estrellas internacionales, particularmente las estrellas europeas, en el juego de la NBA es claro en este momento, con Nikola Jokic de Serbia, Giannis Antetokounmpo de Grecia, Victor Wembanyama de Francia y Luka Doncic de Eslovenia entre las mayores estrellas del baloncesto en el planeta.

Muchos detalles para la nueva liga aún no se han finalizado formalmente, incluyendo cuándo comenzará a jugarse —el objetivo de trabajo ha sido octubre de 2027— y cuántos equipos participarán en esa temporada inaugural. Entre los modelos que la NBA y FIBA han explorado está una liga de 16 equipos, con 12 plazas "permanentes" y las otras cuatro disponibles a través de clasificación.

"Solo diría que seguimos estando enormemente entusiasmados con ello", dijo Silver sobre la noción de una NBA Europa. "Hemos estado reuniéndonos con clubes que están interesados en participar en nuestra liga. Hemos estado en conversaciones con otros posibles interesados, incluidas empresas de medios que quisieran cubrirla, posibles socios mediáticos y patrocinadores tradicionales que quieren trabajar con nosotros en la liga. Estamos viendo la oportunidad de hacer crecer la infraestructura de arenas, no solo aquí en Alemania sino en todo el continente. Es algo que nos entusiasma enormemente."

Los países objetivo actuales incluyen a Gran Bretaña (con las potenciales ciudades anfitrionas siendo Londres y Manchester), Francia (París y Lyon), España (Madrid y Barcelona), Italia (Roma y Milán), Alemania (Múnich y Berlín), Grecia (Atenas) y Turquía (Estambul).

Crecimiento tomará tiempo

La liga y algunos de sus socios financieros y asesores han hablado con interesados en Europa —clubes existentes, jefes de estado y otros— durante algún tiempo.

Habrá una tarifa de entrada, y será elevada. Y aquellos que esperen un retorno rápido de esas inversiones pueden sentirse decepcionados, dijo Silver.

"El financiamiento potencialmente vendría, al menos inicialmente, de los clubes miembros de la liga", dijo Silver. "Creo que similar a cualquier empresa emergente, los participantes serían los inversores, y con el tiempo esperarían buscar un retorno. ... Creo que si logramos lanzar con éxito esta nueva liga, tomará un tiempo, creo, antes de que sea una empresa comercial viable. Creo que todos los participantes reconocen que esto no es para aquellos que tienen una perspectiva a corto plazo."

También parte del plan: se necesitarían nuevas arenas en ciertos mercados, lo que obviamente tomará tiempo y más dinero.

"Lo que estamos diciendo a las partes interesadas es que necesitan tener una perspectiva a muy largo plazo", dijo Silver.

Postura de los jugadores

Orlando tiene tres jugadores alemanes en su plantilla que formaron parte del juego en Berlín, incluido Franz Wagner, quien ha hablado con Silver sobre la idea. También lo ha hecho Doncic.

"Creo que es de vital importancia que respetemos las tradiciones del baloncesto europeo... Estamos tratando de encontrar la mejor combinación de lo viejo y lo nuevo, tradición e innovación", dijo Silver. “Creo que, francamente, eso es lo que la NBA aporta a la mesa. Creo que también es importante no solo tener a FIBA como nuestro socio, sino a las organizaciones de baloncesto existentes que entienden la cultura del baloncesto europeo”.

Expansión de la NBA

Es un acto de malabarismo en este momento para Silver y la NBA, tratando de llevar a cabo el posible lanzamiento de una liga en Europa con la posibilidad de expandir su propia liga más allá de los actuales 30 equipos. Las Vegas y Seattle son los principales candidatos si ocurre el crecimiento de la NBA.

"Estoy seguro de que pueden ver las bolsas bajo mis ojos", dijo Silver. "Pero amamos el trabajo duro en la NBA."

Silver ha dicho que una decisión sobre la expansión de la NBA llegará para finales de 2026.

FUENTE: AP