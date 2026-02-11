americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

NBA suspende a 4 jugadores por su participación en pelea en partido entre Pistons y Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El entrenador de Detroit J.B. Bickerstaff defendió a su equipo el miércoles después de que la NBA impuso cuatro suspensiones por una pelea en el partido de los Pistons contra los Hornets de Charlotte.

Moussa Diabaté, segundo desde la izquierda, de los Hornets de Charlotte, es sujetado por la espalda luego de encararse con Jalen Duren (0), de los Pistons de Detroit, durante una pelea en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA entre Pistons y Hornets, el lunes 9 de febrero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Nell Redmond)
Moussa Diabaté, segundo desde la izquierda, de los Hornets de Charlotte, es sujetado por la espalda luego de encararse con Jalen Duren (0), de los Pistons de Detroit, durante una pelea en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA entre Pistons y Hornets, el lunes 9 de febrero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Nell Redmond) AP

“La narrativa que hay por ahí, de que reaccionamos a todo cada vez, es decepcionante, para serles sincero”, manifestó Bickerstaff antes del partido de los Pistons en Toronto.

La liga suspendió siete partidos al pívot de Detroit Isaiah Stewart, mientras que otros tres jugadores también fueron sancionados por su participación en la riña del lunes.

La NBA informó que los aleros de los Hornets Miles Bridges y Moussa Diabaté fueron suspendidos cuatro encuentros cada uno por pelear y por agravar el altercado, mientras que el pívot de los Pistons Jalen Duren recibió dos juegos de sanción por iniciar el altercado y pelear.

Pero el castigo más duro fue para Stewart, y la liga señaló que se basó en parte en su “historial reiterado de actos antideportivos”. La NBA indicó que Stewart salió del área de la banca, entró de manera agresiva en un altercado en la cancha y peleó.

Es la quinta suspensión para Stewart, incluida una por un incidente con LeBron James en 2021. La temporada pasada fue castigado dos veces, incluida una en abril por una altercado con los Timberwolves de Minnesota que se extendió a las gradas.

“Están escuchando todas estas cosas sobre lo que son nuestros muchachos y es completamente inexacto. Si reaccionaran a todo lo que les pasa, nunca tendríamos un partido de baloncesto. Resaltar los momentos anómalos y convertir eso en la historia es una falta de respeto para nuestros muchachos como jugadores de baloncesto”, afirmó Bickerstaff.

Sobre si consideraba justa la sanción, Bickerstaff comentó: “Me habría gustado ver que el número de partidos de Stew fuera menor, obviamente. Pero como grupo, más o menos lo aceptamos; es lo que hay”.

Las suspensiones comenzaron a aplicarse la noche del miércoles para los cuatro jugadores.

El entrenador de los Hornets, Charles Lee, quien fue expulsado del partido en el cuarto periodo por discutir una decisión arbitral, dijo que entiende la medida correctiva aplicada por James Jones, vicepresidente ejecutivo y jefe de operaciones deportivas de la NBA.

“Tomamos una decisión en ese momento y nuestras acciones nos pusieron en una situación en la que tenemos que tragarnos la medicina que la liga reparte — y hacerlo mejor la próxima vez”, expresó Lee.

Diabaté, Bridges, Duren y Stewart fueron expulsados de la victoria de los Pistons por 110-104 tras una trifulca en el tercer periodo.

Luego del entrenamiento del martes, Diabaté se disculpó con la organización de los Hornets y con los aficionados por su papel en el altercado y prometió que no volverá a ocurrir.

“Cuando puso su mano en mi cara, ahí fue cuando creo que perdí el control”, dijo Diabaté.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter