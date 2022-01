NBA: Operan a Lillard; estará inactivo al menos 6 semanas

“Siempre he estado disponible para jugar pero creo que a medida que aumenta la experiencia con la edad, no sólo en el plano deportivo sino en la vida, se vuelve más importante seguir esta estrategia de ajedrez. Mi orgullo quizá diga ‘continúa luchando, termina el trabajo. Intenta alcanzar la postemporada’. Entonces mi yo más viejo me dice ‘ya no puedes hacer todo eso si no estás en tu mejor condición’”.

Lillard ha promediado 24 puntos y 7,3 asistencias en 29 encuentros esta temporada con los Blazers. Anfernee Simons lo ha sustituido como titular.

La operación es efectuó en el Instituto Vincera, en Filadelfia.