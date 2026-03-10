NBA multa a Luka Doncic de Lakers con 50.000 dólares por gesto a un árbitro en duelo ante Knicks

Compartir en:









El base de los Lakers de Los Ángles Luka Doncic reacciona tras anotar en el encuenro ante los Knicks de Nueva york el domingo 8 de marzo del 2026. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

El incidente ocurrió cuando quedaban 4:35 minutos del tercer cuarto del encuentro del domingo, cuando Doncic cayó hacia atrás tras un contacto del ala-pívot de los Knicks Mohamed Diawara, quien se dirigía hacia la canasta.

Doncic levantó las manos e hizo un gesto de dinero hacia el árbitro, al frotarse los dedos.

Diawara pasó el balón a Josh Hart, quien anotó una bandeja y recortó la desventaja de los Knicks a 74-65.

La multa equivale aproximadamente al 0,109% del salario de 46 millones de dólares de Doncic esta temporada.

Doncic anotó la siguiente canasta para los Lakers y terminó con 35 puntos, la mayor cifra del partido, además de ocho rebotes, cuatro asistencias y dos robos.

Los Lakers (39-25) recibían el martes a los Timberwolves (40-24).

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP