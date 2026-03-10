americateve

NBA multa a Luka Doncic de Lakers con 50.000 dólares por gesto a un árbitro en duelo ante Knicks

NUEVA YORK (AP) — Luka Doncic fue multado con 50.000 dólares por hacer un gesto hacia un árbitro durante la victoria de los Lakers de Los Ángeles por 110-97 sobre los Knicks de Nueva York, informó el martes la NBA.

El base de los Lakers de Los Ángles Luka Doncic reacciona tras anotar en el encuenro ante los Knicks de Nueva york el domingo 8 de marzo del 2026. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

El incidente ocurrió cuando quedaban 4:35 minutos del tercer cuarto del encuentro del domingo, cuando Doncic cayó hacia atrás tras un contacto del ala-pívot de los Knicks Mohamed Diawara, quien se dirigía hacia la canasta.

Doncic levantó las manos e hizo un gesto de dinero hacia el árbitro, al frotarse los dedos.

Diawara pasó el balón a Josh Hart, quien anotó una bandeja y recortó la desventaja de los Knicks a 74-65.

La multa equivale aproximadamente al 0,109% del salario de 46 millones de dólares de Doncic esta temporada.

Doncic anotó la siguiente canasta para los Lakers y terminó con 35 puntos, la mayor cifra del partido, además de ocho rebotes, cuatro asistencias y dos robos.

Los Lakers (39-25) recibían el martes a los Timberwolves (40-24).

Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista "colapsará por sí solo"

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

