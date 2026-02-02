americateve

Navegantes aplastan a Caribes y se coronan en Venezuela

Los Navegantes del Magallanes se apoyaron en una explosiva actuación ofensiva de Rougner Odor para aplastar el lunes 14-6 a los Caribes de Anzoátegui, conquistar la Serie Final en seis juegos y proclamarse campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El Magallanes, el club más longevo del béisbol venezolano —fundado en 1917—, obtuvo así el gallardete número 14 de su historia y el primero desde la temporada 2021-22.

Odor, exjugador de las Grandes Ligas, lideró el ataque al batear de 5-4, con un doble, un jonrón y cinco carreras impulsadas. Renato Núñez aportó un cuadrangular y dos remolcadas al irse de 3-1, mientras que Wilfredo Tovar conectó de 3-3, anotó tres veces y empujó una carrera.

La temporada de la LVBP se retrasó debido a conflictos políticos en el país y concluyó por primera vez en el mes de febrero. No obstante, el equipo campeón ya había definido que no participaría en la Serie del Caribe 2026, que se celebra en México, tras una decisión de la liga luego de que la Confederación de Ligas Profesionales de Béisbol del Caribe retirara la sede a Caracas.

FUENTE: AP

