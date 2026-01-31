Navegantes aplastan a Caribes y acarician el título en Venezuela

Luis Sardiñas conectó un doble remolcador de dos carreras, mientras que Tucupita Marcano impulsó otras dos con un sencillo, como parte de un devastador ataque de seis carreras en el inicio del encuentro.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los Navegantes del Magallanes explotaron el sábado con seis anotaciones en la primera entrada y se encaminaron a una paliza de 14-5 sobre los Caribes de Anzoátegui, para tomar ventaja de 3-1 en la serie final al mejor en un máximo de siete duelos por el campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
Luis Sardiñas conectó un doble remolcador de dos carreras, mientras que Tucupita Marcano impulsó otras dos con un sencillo, como parte de un devastador ataque de seis carreras en el inicio del encuentro.
Los Caribes reaccionaron con dos anotaciones en la cuarta entrada, pero Leandro Cedeño respondió de inmediato con un doble de dos carreras en ese mismo episodio y sentenció el juego con un jonrón de tres carreras en la séptima, para completar la paliza de los Navegantes.
_____
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter