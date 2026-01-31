Navegantes aplastan a Caribes y acarician el título en Venezuela

Los Navegantes del Magallanes explotaron el sábado con seis anotaciones en la primera entrada y se encaminaron a una paliza de 14-5 sobre los Caribes de Anzoátegui, para tomar ventaja de 3-1 en la serie final al mejor en un máximo de siete duelos por el campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.