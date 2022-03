"Putin no es Rusia": Alexei Navalny llamó al pueblo ruso a protestar en las calles contra la invasión a Ucrania

“Nosotros - Rusia - queremos ser una nación de paz. Por desgracia, pocos nos llamarían así ahora. Pero al menos, no nos convirtamos en una nación de silenciosos asustados. De cobardes que fingen no darse cuenta de que la guerra agresiva contra Ucrania desatada por nuestro zar es evidentemente demente”.

“Dicen que quien no puede asistir a una manifestación y no se arriesga a ser detenido por ello no puede convocarla. Yo ya estoy en la cárcel, así que creo que sí puedo. No podemos esperar más. Estés donde estés, en Rusia, Bielorrusia o al otro lado del planeta, acude a la plaza principal de tu ciudad todos los días de la semana y a las 14 horas los fines de semana y días festivos. Si estás en el extranjero, acude a la embajada rusa. Si puedes organizar una manifestación, hazlo el fin de semana”, pidió el político desde la prisión.

