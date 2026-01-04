americateve

Naufragio en Nigeria deja 25 muertos y 14 desaparecidos

YOBE, Nigeria (AP) — Un barco de pasajeros zozobró en el norte de Nigeria, dejando al menos 25 muertos y 14 desaparecidos, informaron los servicios de emergencia el domingo.

La embarcación transportaba a residentes que habían ido al mercado local, así como a algunos que laboraban en la pesca o la agricultura, cuando se volcó el sábado por la noche en el río Yobe, en la ciudad de Garbi, estado de Yobe, según la agencia de gestión de emergencias de Yobe.

De los 52 pasajeros a bordo, 13 fueron rescatados y reciben asistencia médica, agregó la agencia en un comunicado.

"La búsqueda y las operaciones de rescate están en curso. Agencias de seguridad, socorristas y voluntarios de la comunidad local trabajan incansablemente para localizar a los pasajeros desaparecidos y recuperar cuerpos", añadió.

El barco zozobró a la mitad de su recorrido, explicó la agencia, sin ofrecer detalles adicionales.

Cientos de personas mueren cada año en Nigeria debido a accidentes de barcos, especialmente en áreas remotas en las que suele utilizarse el transporte por agua, ya que es conveniente para los dueños de negocios y no hay buenas carreteras. Al menos 30 pasajeros murieron cuando su embarcación se volcó en septiembre, mientras que otros 25 fallecieron en circunstancias similares en julio.

Con frecuencia, otros accidentes en el pasado ocurrieron porque que las embarcaciones estaban sobrecargadas o su mantenimiento era deficiente, y muchas de ellas operaban sin chalecos salvavidas.

El gobernador de Yobe, Mai Mala Buni, ofreció sus condolencias a las familias afectadas por el naufragio del sábado, y ordenó que se brinde de inmediato todo el apoyo médico y logístico necesario a las víctimas que reciben tratamiento, según una actualización del gobierno.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

