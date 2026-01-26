americateve

Nate Scheelhaase de Rams tiene segunda entrevista con Browns para puesto de entrenador jefe

CLEVELAND (AP) — El coordinador del juego aéreo de los Rams de Los Ángeles, Nate Scheelhaase, tuvo una segunda entrevista el lunes con los Browns de Cleveland para su vacante de entrenador en jefe.

ARCHIVO - Nate Scheelhaase, coordinador del juego aéreo de los Rams de Los Ángeles, se reúne con la ofensiva durante un juego de playoffs de comodines de la NFL contra los Panthers de Carolina, el sábado 10 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Photo/Brian Westerholt, archivo)
Los Browns entrevistaron a Scheelhaase en Los Ángeles, un día después de que los Rams perdieran ante los Seahawks de Seattle en el juego de campeonato de la NFC. Su primera entrevista fue el 16 de enero.

Scheelhaase, de 35 años, está en su segundo año con los Rams. Fue asistente ofensivo y especialista en el juego de pase en 2024 antes de ser ascendido a su posición actual esta temporada. Pasó seis temporadas en Iowa State (2018-23), incluyendo como coordinador ofensivo y entrenador de quarterbacks en 2022 y 2023.

Las Vegas y Pittsburgh también entrevistaron a Scheelhaase. Estaba programado para reunirse con Buffalo el lunes por la noche.

Cleveland despidió a Kevin Stefanski el 5 de enero tras seis temporadas y un récord de 46-58. Stefanski —quien fue rápidamente contratado como entrenador en jefe de Atlanta— fue dos veces Entrenador del Año de la NFL según la AP y llevó a los Browns a los playoffs en 2020 y 2023.

Los Browns tuvieron un récord de 5-12 esta temporada y 8-26 en los últimos dos años.

El coordinador defensivo Jim Schwartz, el ex coordinador ofensivo de Baltimore Todd Monken y el coordinador ofensivo de Jacksonville Grant Udinski han tenido segundas entrevistas. El entrenador de corredores de Washington, Anthony Lynn, fue entrevistado el sábado.

Udinski se retiró de la consideración el lunes, mientras que se espera que Monken se convierta en el coordinador ofensivo de los New York Giants.

Los seis entrenadores contratados por los propietarios Jimmy y Dee Haslam desde que compraron el equipo en 2012 tienen un récord de temporada regular de 73-139-1, la segunda peor marca en la NFL.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

