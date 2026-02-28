NASCAR vuelve a las carreras en ruta: Reddick en la pole y va por historia ante SVG

ARCHIVO - El neozelandés Shane van Gisbergen celebra en el Victory Lane tras ganar una carrera de autos de la Cup Series de NASCAR en el Charlotte Motor Speedway, el domingo 5 de octubre de 2025, en Concord, N.C. (Foto AP/Matt Kelley, Archivo) AP

Pero un momento. La búsqueda de Tyler Reddick por hacer historia en las carreras todavía podría tener algo que decir al respecto.

Reddick se quedó con la pole para la carrera del domingo en el Circuit of the Americas, mientras el ganador de las 500 Millas de Daytona y, de nuevo, el de la semana pasada en Atlanta busca convertirse en el primer piloto en ganar las tres primeras carreras de la temporada.

Van Gisbergen ganó cinco de seis carreras en circuitos ruteros la temporada pasada, y la carrera del domingo se ha planteado como una pelea entre el mago rutero de Nueva Zelanda y su compañero novato de Trackhouse, Connor Zilisch, de 19 años.

Pero Reddick tiene historia en COTA —ganó aquí en 2023 una carrera caótica con choques que se fue a triple prórroga— y cuenta con la confianza de un piloto que, por ahora, no piensa cederle carreras a nadie. Su victoria aquí en 2023 fue la primera con 23XI Racing, el equipo de Michael Jordan.

“Sin duda ayuda a las posibilidades. Arrancar adelante es enorme”, comentó Reddick sobre la pole del domingo.

Pero eso se consiguió con velocidad en una sola vuelta. Superar el dominio de van Gisbergen en circuitos ruteros a lo largo de las 95 vueltas de una carrera completa es otra cosa.

“Solo necesito sacar la mayor ventaja posible sobre él y tratar de mantenerme delante de él todo el día”, expresó Reddick.

Van Gisbergen arrancará 13º y persigue su propia historia. Una sexta victoria consecutiva en un circuito rutero igualaría el récord de Jeff Gordon establecido de 1997 a 2000 y lo dejaría a dos de la marca de nueve triunfos en su carrera.

Por dominante que haya sido en los circuitos ruteros la temporada pasada, van Gisbergen no ganó en COTA, una pista construida originalmente para la Fórmula 1. Se esperaba que peleara por la pole, pero el sábado estuvo muy lejos del ritmo.

Zilisch saldrá 25º y aun así se perfila como contendiente a la victoria pese a una sesión de clasificación complicada. Tuvo un debut impresionante y combativo en la Cup Series en COTA el año pasado, cuando avanzó a través del pelotón en el segundo segmento antes de que un choque al final lo dejara fuera.

“Con Connor, es emocionante. (Es) un talento bastante especial que está llegando a este nivel ahora, con el mismo equipo”, señaló van Gisbergen. “Va a estar bien”.

Zilisch dijo que aprendió mucho al correr el año pasado contra SVG en la serie O’Reilly, de segundo nivel, donde ganó cuatro carreras en circuitos ruteros la temporada pasada. Zilisch obtuvo la pole para la carrera preliminar del sábado, con van Gisbergen justo a su lado.

Van Gisbergen ganó un duelo directo entre ambos en la serie O’Reilly en Chicago el año pasado, cuando empujó a Zilisch contra el muro en el reinicio final. Una semana después, Zilisch se impuso a SVG en otro forcejeo para ganar en Sonoma.

“Siento que he podido correr a su nivel en esas”, dijo Zilisch. “Siento que, personalmente, puedo hacerlo. Pero armar una carrera completa, ser constante y no cometer errores... siento que tengo la velocidad para hacerlo, pero siento que tengo que correr una carrera perfecta para poder vencerlo. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta de lo difícil que es eso”.

Keselowski mantiene a Hand a la mano

Brad Keselowski planea correr el domingo mientras continúa recuperándose de una fractura en la pierna derecha. Compitió en Daytona y Atlanta, pero el circuito rutero en Austin supone una exigencia física distinta. Tendrá disponible al as de autos deportivos Joey Hand para reemplazarlo si fuera necesario.

“Se necesitaría mucho para que eso ocurra”, manifestó Keselowski. “Tendría que estar o muy lento, o con mucho dolor... Soy piloto de carreras, eso es lo que hago”.

Detalles y notas

Van Gisbergen es el favorito en las apuestas (+100) para ganar la carrera, según BetMGM Sportsbook.

El domingo será el debut del nuevo aumento de caballos de fuerza para los circuitos ruteros esta temporada, un salto de 670 a 750, un cambio que, según varios pilotos, debería generar más adelantamientos.

