NASA: Roca blanda afectó recolección de muestras en Marte

“Me hace recordar una vez más cómo es la naturaleza de las actividades de exploración”, añadió. “Nunca está garantizado un resultado específico, sin importar cuánto te prepares”.

La NASA pretende recolectar unas 35 muestras, las cuales serían enviadas a la Tierra en otra nave en una década.

No es la primera vez que una sonda encuentra terreno adverso en Marte. Una excavadora alemana en la sonda InSight de la NASA no pudo perforar más de 60 centímetros (un par de pies), muy lejos de su objetivo. El terreno macizo no ofreció la suficiente fricción para el dispositivo termómetro, y los investigadores dejaron de lado esa misión en enero.

En tanto, el Ingenuity sigue sorprendiendo a su equipo. El pequeño helicóptero ha completado 11 vuelos de prueba, el más reciente mayor de dos minutos, e incluso ha realizado sobrevuelos del cráter Jezero. Es el antiguo delta de un río en donde el Perseverance y el helicóptero se posaron sobre el planeta en febrero luego de un viaje de casi siete meses desde la Tierra. Los científicos creen que la región podría haber sido idónea para el desarrollo de vida microscópica hace miles de millones de años, si es que acaso existió.

