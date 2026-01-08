americateve

NASA cancela caminata espacial por problema médico y podría adelantar regreso de tripulación

NUEVA YORK (AP) — La NASA canceló su primera caminata espacial del año y podría traer a su tripulación de regreso antes de tiempo desde la Estación Espacial Internacional debido a un problema médico a bordo.

La Estación Espacial Internacional vista desde el transbordador Atlantis el 19 de julio del 2011. (NASA via AP)
La caminata espacial iba a realizarse el jueves, pero fue pospuesta debido a un problema médico no especificado con un astronauta, quien no fue identificado, informó la agencia espacial.

La NASA declaró que el astronauta está estable, pero la agencia está "evaluando activamente todas las opciones", incluyendo un final anticipado de la misión.

"El cumplimiento de nuestras misiones es nuestra máxima prioridad", dijo la portavoz de la agencia Cheryl Warner, en un comunicado:

La tripulación de cuatro personas, compuesta por estadounidenses, japoneses y rusos, ha estado en el laboratorio orbital desde agosto tras su lanzamiento desde Florida.

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

