americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Napoli vence 2-1 a Torino, amplía su racha invicta en casa y recorta distancia con AC Milan

NÁPOLES, Italia (AP) — Napoli doblegó el viernes 2-1 a Torino para recortar a un punto la distancia con el AC Milan, el segundo de la tabla, y mantener su registro como el único equipo que sigue invicto en casa en la Serie A esta temporada.

Eljif Elmas celebra tras anotar un gol para Napoli en el partido contra Torino en la Serie A de Italia, el viernes 6 de marzo de 2026, en Nápoles. (Alfredo Falcone/LaPresse vía AP)
Eljif Elmas celebra tras anotar un gol para Napoli en el partido contra Torino en la Serie A de Italia, el viernes 6 de marzo de 2026, en Nápoles. (Alfredo Falcone/LaPresse vía AP) AP

Torino no ha vencido a Napoli en la máxima categoría desde la temporada 2008-09 y se encontró en desventaja desde el sexto minuto del encuentro.

Alisson Santos abrió espacio al borde del área de penal de Torino y sacó un disparo raso que superó el brazo extendido de Alberto Paleari.

Napoli, tercero en la tabla, dominó de principio a fin y Eljif Elmas giró para empalmar de volea el balón bajado por Matteo Politano y poner el 2-0 a mitad del segundo tiempo.

El técnico Antonio Conte dio ingreso al volante creativo Kevin De Bruyne para su primera aparición desde una lesión en octubre, pero Napoli sufrió en los últimos segundos después de que Cesare Casadei recortó distancias con un gol tardío para Torino.

Napoli, sin embargo, resistió para abrir una brecha de cinco puntos sobre el cuarto Roma. Ahora tiene 56 puntos, uno menos que Milan y 11 menos que el líder Inter.

Inter y Milan se medirán en el derbi el domingo.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano
ULTIMA HORA

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU.

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será "el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU."

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter