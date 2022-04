DESGARRADOR: A pocos meses de cruzar la frontera, joven cubana de 19 años murió baleada en Naples

"Lo he dicho muchas veces antes y lo vuelvo a decir, si eres propietario de un arma, y yo lo soy, guarda las armas de fuego bajo llave cuando no las uses. Si se reducen las posibilidades de que las armas acaben en manos equivocadas, también se reducen las posibilidades de que se produzca una gran tragedia", añadió el oficial.