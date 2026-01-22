americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Naomi Osaka modera su atuendo de entrada y sube la intensidad en el Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — La moda y la fricción han sido las características definitorias para Naomi Osaka en las primeras dos rondas del Abierto de Australia que no podrían haber sido más diferentes.

Naomi Osaka previo a su partido contra Sorana Cirstea en la segunda ronda del Abierto de Australia, el jueves 22 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Dita Alangkara)
Naomi Osaka previo a su partido contra Sorana Cirstea en la segunda ronda del Abierto de Australia, el jueves 22 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Dita Alangkara) AP

Osaka doblegó 6.3, 4-6, 6-2 a Sorana Cirstea en un tensa duelo en la arena Margaret Court Arena el jueves por la noche. El último golpe de Cirstea acabó en la red.

Las dos apenas intercambiaron un apretón de manos sobre la red. Cirstea miró brevemente en dirección a Osaka y luego volteó la cabeza

Mientras caminaban hacia la silla del árbitro, Osaka preguntó: “¿Y qué fue eso?”

Cirstea respondió directamente a la dos veces campeona del Abierto de Australia, molesta cómo Osaka se animaba en ciertos momentos del partido.

"Al parecer, muchos '¡vamos!' que le molestaron", dijo Osaka. "Pero bueno. Creo que este fue su último Abierto de Australia, así que, ok, lamento si se enfadó por eso."

Osaka se emocionó en su entrevista en la cancha cuando se le pidió que aclarara por qué la tensión aumentó con la rumana de 35 años, diciendo: "Ella podría haberme pedido (que parara)."

“Honestamente... nadie se ha quejado de eso antes. Además, la jueza no me dijo que estaba equivocada, la jueza dijo que estaba bien. Como que pensé que ya habíamos superado eso”, indicó.

Dijo que estaba abierta a hablarlo con Cirstea.

"Supongo que las emociones estaban muy a flor de piel para ella. También quiero disculparme", dijo Osaka. “Creo que las primeras cosas que dije en la cancha fueron irrespetuosas. No me gusta faltar al respeto a la gente. Eso no es lo que hago”.

Cirstea dijo que el asunto se exageró y que preferiría reflexionar sobre sus décadas de experiencia en el Abierto de Australia.

"No hubo drama. Fue solo un intercambio de cinco segundos entre dos jugadoras que han estado en el circuito durante mucho tiempo", dijo. “Se queda entre nosotras”.

El final tenso contrastó fuertemente con la gran entrada de Osaka que se hizo viral dos días antes por su victoria en la primera ronda sobre Antonia Ruzic.

Para la segunda ronda, prescindió del sombrero de ala ancha de alta costura, el velo y la sombrilla, pero aún llevaba el vestido inspirado en medusas, una chaqueta de calentamiento a juego en los mismos tonos acuáticos de azul y verde, y una visera.

"Solo algo divertido que me gusta hacer en la cancha. Me gusta expresarme a través de la ropa", dijo Osaka sobre sus diseños de entrada a la cancha.

"Estoy realmente contenta de que les guste", agregó, mirando a dos mujeres en la multitud que tenían réplicas del sombrero de ala ancha y el velo que Osaka usó para su entrada en el partido anterior. “Por cierto, ustedes se ven realmente geniales”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
ULTIMA HORA

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter