Naomi Osaka deslumbra con gran entrada y destacado estilo en el Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Naomi Osaka hizo una declaración de moda y una entrada de impacto en Abierto de Australia, luciendo un sombrero de ala ancha, un velo y sosteniendo una sombrilla blanca mientras caminaba hacia la arena Rod Laver para su partido de primera ronda el martes.

Naomi Osaka ingresa a la arena Rod Laver para su partido de primera ronda contra Antonia Ruzic en el Abierto de Australia, el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)
Naomi Osaka ingresa a la arena Rod Laver para su partido de primera ronda contra Antonia Ruzic en el Abierto de Australia, el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) AP

La cabeza de serie número 16 procedió a apuntarse una victoria 6-3, 3-6, 6-4 contra Antonia Ruzic en 2 horas y 22 minutos.

Una mariposa simbólica en su sombrero y paraguas aludió a su título del Abierto de Australia en 2021, explicó en su entrevista televisiva en la cancha. Los colores y zarcillos en su vestido representaban una medusa en un diseño inspirado por su hija, Shai.

Osaka dijo que Nike, su patrocinador de ropa, "me permitió diseñar este".

"Está inspirado en una medusa", expresó. "Estoy tan agradecida de poder hacer las cosas que amo".

Osaka ha ganado dos de sus cuatro títulos de Grand Slam en el Abierto de Australia en 2019 y 2021, el año en que una mariposa se posó en su nariz durante un partido de tercera ronda y se convirtió en una de las imágenes icónicas de ese torneo.

En publicaciones en redes sociales el martes, el tour femenino dijo que la entrada en escena de Osaka fue una entrada icónica "digna de una diva", y describió el sombrero como "decorado con una mariposa y llevado bajo sobre los ojos al estilo de Beyoncé en el video 'Formation' de la cantante".

