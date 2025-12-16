Nadie detenido hasta ahora en asesinato de profesor de MIT

Compartir en:









El campus de MIT en Cambridge, Massachusetts, el 3 de abril del 2017. (AP foto/Charles Krupa) AP

Nuno F.G. Loureiro, de 47 años, falleció en un hospital local el martes por la mañana tras el tiroteo ocurrido el lunes por la noche en Brookline, informó la fiscalía del distrito Norfolk en un comunicado.

Loureiro era el director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT y profesor en los departamentos de Ciencia e Ingeniería Nuclear y Física, indicó la escuela. El MIT dijo que estaba ofreciendo apoyo y otros servicios a sus estudiantes, colegas y otros miembros de la comunidad.

La policía de Brookline remitió las preguntas sobre el tiroteo a la fiscalía, que proporcionó solo información limitada sobre "una investigación en curso".

Loureiro realizó sus estudios en Portugal y Londres y llevó a cabo trabajos postdoctorales en el Laboratorio de Física de Plasma de Princeton, según su página de la facultad del MIT. Fue investigador en el Instituto de Plasmas y Fusión Nuclear en el IST de Lisboa antes de unirse al MIT en 2016, según se indicó.

