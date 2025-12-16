americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nadie detenido hasta ahora en asesinato de profesor de MIT

BROOKLINE, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Nadie ha sido arrestado hasta el momento por el asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts que fue ultimado cuando estaba en su casa, informaron las autoridades.

El campus de MIT en Cambridge, Massachusetts, el 3 de abril del 2017. (AP foto/Charles Krupa)
El campus de MIT en Cambridge, Massachusetts, el 3 de abril del 2017. (AP foto/Charles Krupa) AP

Nuno F.G. Loureiro, de 47 años, falleció en un hospital local el martes por la mañana tras el tiroteo ocurrido el lunes por la noche en Brookline, informó la fiscalía del distrito Norfolk en un comunicado.

Loureiro era el director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT y profesor en los departamentos de Ciencia e Ingeniería Nuclear y Física, indicó la escuela. El MIT dijo que estaba ofreciendo apoyo y otros servicios a sus estudiantes, colegas y otros miembros de la comunidad.

La policía de Brookline remitió las preguntas sobre el tiroteo a la fiscalía, que proporcionó solo información limitada sobre "una investigación en curso".

Loureiro realizó sus estudios en Portugal y Londres y llevó a cabo trabajos postdoctorales en el Laboratorio de Física de Plasma de Princeton, según su página de la facultad del MIT. Fue investigador en el Instituto de Plasmas y Fusión Nuclear en el IST de Lisboa antes de unirse al MIT en 2016, según se indicó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Destacados del día

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Los daños materiales son considerables: investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter